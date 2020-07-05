Muhtar Yolcu’dan Hanım Ağa'ya plaket

Körfez Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu; eşi Saniye Yolcu ve azası Nur Gönül ile ziyaret ettiği 'Kocaeli’nin Hanım Ağası' lakabıyla tanınan girişimci iş kadını Ayten Süleymanoğlu'na plaket takdim etti, işletmiş olduğu Siyah İnci isimli işyerinin 'hayırlı olması' temennisinde bulundu. Ziyarette Yolcu, Süleymanoğlu’na plaket takdim etti. Ayten Süleymanoğlu ise, kendisini ziyarete gelen Körfez Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu, eşi Saniye Yolcu ve azası Nur Gönül'e teşekkür etti.