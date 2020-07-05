Niğdeliler: Derneklere gerekli destek verilmeli

Uzun yıllar başarıyla derneğini yöneten, şimdi Gölcük Niğdeliler Derneği’nde başkan yardımcılığı görevini yürüten Cemil Çakmak, derneklerin faaliyetlerini yerine getirmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Çakmak, “Ülkemizde etkili olan pandemi sürecinde dernekler çalışmalarını yerine getiremedi. Derneklerimiz kapalı kaldı. Dernekçilik biliyorsunuz ki gönüllülük esasına göre yapılıyor. Bağlı bulundukları yerlerin gelişmesinde önemli katkı sağlıyor. Gölcük’te dernekler önemli bir kültür mozaiği oluşturmakta. Bu yüzden gerekli destek verilmelidir” diye konuştu.