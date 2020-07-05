Gölcük’te 26 dükkan satılacak

Gölcük Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Hisareyn’de, D-130 yol kenarında yapılan, Gölcük Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan 28 dükkanı, yarın saat:15.00’da belediye encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satışa çıkarıyor.

İHALE YARIN YAPILACAK

28 adeti sanayi sitesinde satışa çıkacak olan dükkanlardan satın almak isteyenlerin, bu tarihten önce Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Bürosu’na müracaat ederek, şartname almaları ve ihale evraklarını hazırlayarak yarın en geç saat:12.00’a kadar dosyayı teslim etmeleri gerekiyor. Satışa çıkan dükkan ve ihaleyle ilgili bilgi almak isteyenler 0262 414 45 85. Dahili:280-285 numaralı telefonu arayabilirler.