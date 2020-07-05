Esnafa kredi desteği 17 milyar lirayı aştı

Halkbank tarafından sunulan “Esnaf Destek Paketi”ne ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları söyledi: “Yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı, 36 aya kadar vadeli, 6 aya kadar ödemesiz Halkbank kredilerinden yararlanan 700 bin esnafımız 17.2 milyar lira kredi kullandı. Bunun 4 milyar lirası Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kanalıyla garanti edildi, 13.2 milyar lirası da doğrudan Halkbank tarafından kredilendirildi.”

ÖTELEME YAPILDI

Pekcan, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz 12 aya kadar vadeli olarak düzenlenen “Paraf Esnaf Kart” desteğinden de 530 bin esnafın yararlandığını ve 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildiğini kaydetti. Gelen talepler doğrultusunda esnafın mart, nisan, mayıs aylarına ait kredi ödemelerinde faizsiz 3 ay erteleme sağlandığını hatırlatan Pekcan, “Bu kapsamda 3.5 milyar liralık öteleme gerçekleştirdik” dedi. Pekcan, Kovid-19 salgını sürecinde video konferans yöntemiyle istişare toplantılarını sürdürdüklerini de belirtti