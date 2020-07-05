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05 Tem 2020 - 21:00- Gündem G: 05 Tem 2020 - 16:52

Fethiye esnafının içi rahat

İzmit Belediyesi tarafından Fethiye Caddesi'nin yeniden düzenlenmesi için yapılacak projeyi değerlendiren cadde esnafı, “İçimiz rahatladı. Fatma başkana güveniyoruz” dediler
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İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Fethiye Caddesi'ni Yeniden Düzenleme Yarışması’nda 59 proje içinden öne çıkan 3 eşdeğer proje, cadde esnafının oylamasına sunuldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in düzenlediği Fethiye Caddesi’ni Yeniden Düzenleme Yarışması’nın tanıtım toplantısında cadde esnafı proje aşamalarını her yönüyle gazetemize değerlendirdi.

“SATIŞLARIMIZ ARTACAKTIR”

Böyle bir projenin düşünülmesinin çok güzel bir durum olduğunu belirten Helvacı Ali işletmesinin sahibi Beyza Nur Polat (24), “Bu projeyi güzelleştiren bir diğer faktör Belediye Başkanımızın projeyi bize açmasıdır. Bizim oylarımızla seçilecek bir proje olması bu bölgenin esnafının isteklerine daha iyi karşılık verecek bir Fethiye Caddesi çıkartacaktır. Ben oyumu kullandım ve bütün esnaf arkadaşlarımın da bu projeye destek vermesini isterim. Esnafımız bu konuda daha duyarlı olmalıdır. Caddenin güzelleşmesi demek, daha çok insanın buraya akın etmesi demektir” dedi.

“TEK KORKUMUZ GİRİŞ ÇIKIŞLARIN ETKİLENMESİ”

Devamında Polat, “Esnaflar olarak özellikle pandemi sürecinde sıkıntılarımız olmuştu, bu tarz bir proje bölgeyi canlandıracağından satışlarımız artacaktır. Tek korkumuz bu süreç içerisinde çok uzun bir çalışma ortamıyla giriş çıkışların etkilenmesi. Belediye başkanımızın caddemize gelip projeyi bizlere anlatması, içeriğini bizlere açması korkularımızı biraz giderdi. Kendisi projeyi bizleri mağdur etmeden gerçekleştireceğini ifade etmişti umuyorum bu şekilde gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

“YENİLEME GEREKLİYDİ”

Full Cep Aksesuar işletmesinin sahibi Abdülkadir Dinçer (44), “Yapılacak olan projeden memnunuz ama önemli olan yapılma aşamasındaki süreç çünkü bu çarşıda ki bütün esnaf çok yüksek kira ödüyor. Yapım süresi uzar ve giriş çıkışları engellenirse esnaf için büyük problem olur. Çalışmaların daha çok gece vakitlerinde yapılması bizi de rahatlatacaktır. Sokak şu an çok eski duruyor yenileme gerekliydi umarım bu yenileme faaliyetleri kısa sürede halledilir” dedi.

“KİRALAR EN AZ 6-7 BİN TL”

Projeyle ilgili konuşan Kolaylı Fotoğrafçılık işletmesinin sahibi Şerif Akbay (61), “Bu bölgenin yenilenmesi gerekiyor. Sefa Sirmen’den beri burası yenilenmedi. Sefa beyden sonra sadece yamalar yapıldı, onun zamanında burası her hafta temizlenir, bakımları yapılırdı. Bu proje hızlı ve çabuk olmalı, esnaf mağdur edilmemeli. Sokağın yenilenmesi demek, iş potansiyelinin çoğalması demek, bu da bizim iş yapmamız demek. Mülk sahipleri de umarım bu yenilenmeyi kendi çıkarlarına çevirmezler.Kiralar zaten en düşük 6-7 bin lira” diye konuştu.

“PANDEMİ SÜRECİNDE YAPILMALIYDI”

Devamında Akbay, “İnsanların alışveriş merkezlerinden kaçıp Fethiye’ye gelebilecekleri bir yer yapılmalı. Bunu yaparken en önemlisi esnaf mağdur edilmemeli. Tramvay yapılırken esnaf kepenk kapatmıştı. Benzer şeyler yaşanmadan Fethiye Caddesi’nin güzelleştirilmesini temenni ediyorum. Keşke bu proje pandemi sürecinden önce düşünülüp pandemi sürecinde yapılsaydı” ifadelerini kullandı.

“FATMA KAPLAN’A GÜVENİMİZ SONSUZ”

Kokoş Giyim işletmesinin sahibi Niyazi Atmaca (54), “İşlerimiz virüs sebebiyle düşüşte umarız kazı uzun sürmez. Tek korkumuz bu, başka bir korkumuz yok. Fatma Kaplan’a güvenimiz sonsuz. Yapsa da yapmasa da biz kendisinin samimiyetine inanıyoruz. Projeyi de destekliyoruz özellikle buraların müşteri potansiyelinin arttırılması gerekiyor Fatma hanım da bunu görmüş olacak ki bizleri düşünerek bu tarz bir projeye imza atıyor. Süre konusunda bizleri mağdur etmesin yeterli” şeklinde konuştu.

“İÇİMİZE SU SERPTİ”

Fethiye Caddesi düzenleme çalışmasını olumlu ve gerekli bulduğunu belirten Esra Üstün Giyim Mağazası işletmesinin sahibi Safiye Üstün (60), “Ben Fatma hanımın düzenlediği kahvaltıya da katıldım bize orada gerekli açıklamaları yaptı, içimize su serpti. Özellikle bizlere şıklar sunması bir esnaf olarak beni çok mutlu etti. Sonuçta burayı işleten bizleriz bu bölgeyi en çok kullanacak olanlar da bizleriz. Bizlerin fikri alındığı için projenin daha etkili olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İÇİMİZİ RAHATLATTI”

Erdal Bak-Kal işletmesinin sahibi Enes Ölçerel, “Projeyi olumlu buluyorum fakat tek endişem projenin kazı sürecinin uzun sürmesi. Ben kendisinin düzenlediği kahvaltıya katıldım orada projeyi detaylandırması ve sürecin mümkün olduğunca kısa sürede halledilecek olduğunu söylemesi içimizi rahatlattı” dedi. 

“ÇOK YERİNDE VE ZAMANINDA”

Kahve Dükkanı işletmesinin sahibi Fevzi Aslan (40), “Proje çok güzel yerinde ve zamanında. Oturma alanları konusunda özellikle yaşlılarımız sıkıntı çekiyor onlar da düşünülsün. Korkumuz sadece kazı işlemleriydi. Sağ olsun Fatma hanım onu da kısım, kısım gerçekleştireceklerini söylediği için içimiz rahat. Kendisine güveniyoruz” şeklinde konuştu.

05 Tem 2020 - 21:00 - Gündem

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