SP’li Özalay'dan Kızderbent Taş Ocağı’na tepki

Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay, DSİ Bursa 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi’nde yapılması planlanan Karadere ve Kınalı Barajları için malzeme ocakları, kırma eleme tesisi ve hazır beton santrali projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özalay, “Bu dağlar, bu meralar elbette ortaktır ancak özellikle bu yeşil alanlar, meralar, bu ağaçlar tüm Kızderbent halkınındır. Bu güzelim yeşillik alanlar ve ağaçlar yok edilmek istenmektedir. Böyle bir kamu anlayışı olamaz. Bu sağlıklı bir anlayış değildir” dedi.
“AĞAÇLAR KESİLMEDEN BAŞKA ÇÖZÜM BULUNMALI”
Özalay, “Yeşili katletmektir, halkını yok saymak demektir. Üstelik açılmak istenen yere sadece birkaç km ileride. Bayındır Mahallesi’nde bulunan yüzde yüz kapasite ile çalışan taş ocağı niye kullanılmıyor? İnsanın aklına ister istemez farklı sorular geliyor. Önerimiz, yapılacak düzenleme için oldubittiden vazgeçip ağaçlar kesilmeden çevreyle doğayla barışık başka bir çözüm planlamasıdır. Bizler Saadet Partililer olarak bu yanlışa dikkat çekerek Kızderbent Mahallemizde açılacak olan bu ocağın yanlış olduğunu düşünüyor ve mahalle halkını bir ve diri olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.