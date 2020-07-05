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05 Tem 2020 - 16:52- Gündem G: 05 Tem 2020 - 16:54

Emekliler yüzde 5,75 değil, seyyanen zam istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Gölcük Şube Başkanı Ali Osman Kılıç, emeklilere yapılan yüzde 5,75 oranındaki temmuz zammını değerlendirerek oranın az olduğunu en az yüzde 10’un üzerinde zam beklediklerini ifade ederek, “Biz emekliler olarak yüzde oranında değil seyyanen zam istiyoruz” dedi

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
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TÜED Gölcük Şube Başkanı Ali Osman Kılıç, emeklilere yapılan yüzde 5,75 oranındaki zammı değerlendirdi. Kılıç, “Türkiye’de bin 500 lira maaşla kimse geçinemez. Zaten 800 lira ev kirası veriliyor. Tabi şunu da unutmamak gerekiyor. Şu anda tüm dünyada biyolojik bir savaş var. Türkiye, koronavirüs sürecinde kendisini en iyi idare eden ülke oldu. Emekliler, bu süreçteki en şanslı kişilerdi. Bu süreçte parasız kalmayan kesim emekliler olmuştur. Bayram ikramiyesini de aldı, maaşını da aldı. Tabi seyyanen zamlar ile bizleri daha da mesut ederler” dedi.

“TÜFE’DEN ÇIKARSAK MAĞDURİYET OLMAYACAK”

Emeklilere verilecek yüzde 5,75 oranındaki zam oranının emekliler için az bir miktar olduğunu ifade eden Kılıç, “Biz her zaman söylediğimiz gibi yüzde oranı ile değil seyyanen zam istiyoruz. Eğer yüzdeyle zam yapılmaya devam edilecekse de Temmuz zammının da en az yüzde 10’un üzerinde olması gerekirdi. Bizim maaşlarımızı TÜFE’ye bağladılar. TÜFE’den çıktıktan sonra gösterge ile maaş verildiği zaman mağduriyetimiz sona erecektir. Erken emekli olmak suç değil. 2008’den sonra tavandan prim ödeyenlerin maaşları çok yüksek oldu” dedi.

“BAYRAM İKRAMİYELERİ YÜKSELTİLMELİ”

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1000’er liralık bayram ikramiyelerinin de artık yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kılıç, “Bayram ikramiyeleri tabi ki emeklilerimiz için bir can suyu oluyor ama en azından enflasyon oranında bayram ikramiyelerine de zam yapılmasını bekliyoruz. Dileriz ki Kurban Bayramı ikramiyelerini zamlı alırız” ifadelerine yer verdi.

05 Tem 2020 - 16:52 - Gündem

Muhabir Pınar Gül Tarhan

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