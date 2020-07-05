Derinceli Vali Polat, Yozgatlıları ağırladı

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve Başkan Yardımcısı Saraykente Dernek Başkanı İsa Kocataş; aslen Derinceli olan Yozgat Valisi olarak göreve başlayan Ziya Polat'ı makamında ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Polat, kendisini ziyarete gelen federasyon yetkililerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.