Kocaeli Tokatlılar’dan SAÜ Rektörü’ne ziyaret

Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı makamında ziyaret etti. Şahin, Rektör Şavaşan’a Tokat kirazı ikram ederek isminin yazılı olduğu On Beşliler atkısı hediye etti. Ziyarette Kocaeli Tokatlılar Derneği’nin faaliyetlerinden bahsedildi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak güzel temenni ve dileklerinde bulunuldu.

“ONUR DUYUYORUZ”

Ziyarette konuşan Turan Şahin, “Ecdadımız On Beşliler, Gazi Osman Paşa, Kınalı Ali’ler ile onur duyuyoruz. Hem doğduğumuz kente hem de doyduğumuz kentte aşığız. On Beşliler her yerde, On Beşliler gönüllerde, On Beşliler dillerde diyerek çıktığımız bu yolda hiç durmadan devam ediyoruz. Sayın Rektörümüzün hoş sohbeti ve misafirperverliği için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.