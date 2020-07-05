Kazgan'dan Türker'e ziyaret

Kocaeli Kantin İşletmecileri Derneği ve Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan, bir süre önce ilçe yönetimini kurarak oluşumunu tamamlayan Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker'i ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Başkan Türker ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kazgan'a teşekkür ettiğini belirtti.