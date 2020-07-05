Turan: Her mahallemizde izimiz olacak

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kızılcapınar ve Kumcağız Mahallelerini ziyaret ederek, muhtarların ve vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Mahalle ziyaretlerinde belediye ekipleri tarafından devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Turan, “Resmi işlemler dışında makam odasında daha az bulunuyorum diyebilirim. Haftanın neredeyse her günü farklı mahallelerimizde ya güne başlıyor ya da günümüzü kapatıyoruz. Tarlada izi olanın, harmanda yüzü olur inancı ile çalışıyoruz. Rabbim nasip ederse Kandıra’mızda her mahallemizde izimiz olacak" dedi.