Söğüt, siyasileri yeni tesiste ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, siyasi partilerin ilçe başkanlarını ve meclis üyelerini Yarımca sahilinde hayata geçirilen Nazende Restoran ve Kafe’de ağırladı. Programa; Başkan Şener Söğüt ve Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, CHP İlçe Başkanı Bülent Yıldız, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ve meclis üyeleri katıldı.

NAZENDE AÇILDI

Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Seçim döneminde de göreve geldiğimizde de bölge halkımızın burada bir sosyal tesis için bizlerden talebi vardı. Burası için hemen çalışma başlattık. Çünkü gerçekten böyle bir tesise bölgenin ihtiyacı vardı. Meclis üyelerimizle birlikte buranın hayata geçirilmesi için tüm adımları attık. Bugün de burada Nazende Restoran ve Kafe’de sizleri ağırlıyoruz.

BİRLİKTE ÇALIŞMA

Güzel projeleri Körfez’e birlikte kazandıracağız, ilçemizi birlikte güzelleştireceğiz. Söylediğimiz bir söz var; Birlikte Körfeziz. Gerçekten de öyle. Sosyal tesislerimizin ismini Nazende olarak değiştirdik. Modern bir görünüme kavuşturduk. Çünkü halkımız en iyisini hak ediyor. Kirazlıyalı bölgesinde de tesisimizi açtık ve güzel geri dönüşler alıyoruz.

SÖĞÜT’TEN TEŞEKKÜR

Vatandaşlarımızın yapılan hizmetten dolayı mutlu olduğunu görmek bizleri daha motive ediyor. Tütünçiftlik sahilinde de tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da en kısa süre içerisinde tamamlayacağız ve Nazende Restoran ve Kafe’yi orada da tam kapasitesi ile hizmete alacağız. Bu akşam davetimize icabet ederek buraya geldiğiniz için de teşekkür ediyorum” dedi.

İLÇE BAŞKANLARI

Başkan Şener Söğüt’ün ardından ilçe başkanları da kısa birer konuşma gerçekleştirdi. AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, “Böyle güzel bir tesisi hayata geçirdiği için Başkanımız Şener Söğüt’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten her detayı ince düşünülmüş ve Körfez’e yakışan bir tesis hayata geçmiş” dedi. Daha sonra İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm söz aldı.

TESİSİ GEZDİRDİ

Sürüm, “Yapılan işten dolayı gerçekten tebrik etmek istiyorum. Güzel olan, bölgeye fayda sağlayan her projede desteğimizi vereceğiz” dedi. MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu da tesisin oldukça güzel olduğunu belirterek, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" dedi. CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız da güzel bir tesisin hayata geçtiğini belirterek, “Başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Söğüt meclis üyelerine tesisi gezdirirken, çay eşliğinde sohbet gerçekleştirildi.