Gölcük Devlet’te enfeksiyon konuşuldu

Tüm dünyayı etkisi altın alan Coronavirüs’e karşı mücadele verdiğimiz şu günlerde büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden Gölcük Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon Kontrol Komitesi değerlendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sağlık Bakanlığı rehberleri doğrultusunda sağlık hizmetlerinin sunulması konusunda planlamalar yapıldı. Başhekim Pehlevan bu tür toplantıların devam edeceğini ifade etti.

HİZMETLERİN SUNULMASI

Sağlık Bakanlığı rehberleri doğrultusunda sağlık hizmetlerinin sunulması konusunda planlamalar yapıldı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan başkanlığında ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Ekibinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; hastanelerde normalleşme sürecinde yapılan çalışmalar ve yapılacak düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Sağlık Bakanlığı rehberleri doğrultusunda sağlık hizmetlerinin sunulması konusunda planlamalar yapıldı.