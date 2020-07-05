Bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı

Olay, Derince Yenikent Mahallesi Gülbahar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında içeride kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede binanın çatısını saran dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını gören bir vatandaş ise bahçe hortumu ile çatıya çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaş müdahale etmeye çalışırken elleri hafif şekilde yandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, vatandaşı çatıdan indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ayakta tedavisi yapılan vatandaş, daha sonra evine gönderildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evlerinin yandığını gören ev sahibi ise fenalaştı. Baygınlık geçiren vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangında evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.