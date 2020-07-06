Epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu

Olay, Derince Yavuz Sultan Mahallesi Çınarlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan 53 yaşındaki epilepsi hastası Asuman Oruç isimli kadın, kendisinden haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Oruç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından Oruç’un ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi.