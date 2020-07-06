Olay, Körfez Kuzey Mahallesi Harman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serpil Ç. isimli bir kadının evine gelen K.B. isimli bir şahıs, henüz öğrenilemeyen bir nedenle ateş etti. Şahsın silahından çıkan kurşun Serpil Ç.’nin bacağına isabet etti. Yaralanan kadın kanlar içinde kalırken, K.B. isimli şahıs silahını evde bırakarak, otomobili ile kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Serip Ç. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise Serpil Ç.’yi silahla yaralayan K.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahsın otomobilini olay yerine yakın bir bölgede terk ederek kayıplara karıştığı belirlendi. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlattı.