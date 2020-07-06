Olay, Körfez Kuzey Mahallesi Harman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serpil Ç. isimli bir kadının evine gelen K.B. isimli bir şahıs, henüz öğrenilemeyen bir nedenle ateş etti. Şahsın silahından çıkan kurşun Serpil Ç.’nin bacağına isabet etti. Yaralanan kadın kanlar içinde kalırken, K.B. isimli şahıs silahını evde bırakarak, otomobili ile kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Serip Ç. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise Serpil Ç.’yi silahla yaralayan K.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahsın otomobilini olay yerine yakın bir bölgede terk ederek kayıplara karıştığı belirlendi. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.