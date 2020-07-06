Zekai Kahyaoğlu’nun annesi yoğun bakımda

İYİ Partili Zekai Kahyaoğlu’nun oğlu Tuğşad Kahyaoğlu geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanmıştı. Sonrasında ise bazı aile bireylerinde de korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Zekai Kahyaoğlu, “Gerçekten çarpıldık ailece. Dün yapılan testlerimizde anam, babam ve benim testlerimiz de maalesef pozitif çıktı. İnşallah diğer aile bireylerimize sıçramaz, bununla kalır’’ paylaşımı yapmıştı.
DUALARINIZA İHTİYACIMIZ VAR
Kahyaoğlu bugün de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak annesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığının duyurdu. Kahyaoğlu’nun paylaşımı şöyle: ‘’Evet,korktuğumuz başımıza geldi. Annemizi Seka Sevlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine yolcu etmek zorunda kaldık. Artık annemden ayrıyız. O orda,biz burdayız süreci bilinmeyen yolculukta. Asıl şimdi dualarınıza ihtiyacımız var. Ölüm hak şüphesiz ama böyle bir illetin ortasında kalmak çok zor. Allah’ım hepimizi beterinden saklasın"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.