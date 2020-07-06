Zekai Kahyaoğlu’nun annesi yoğun bakımda

İYİ Partili Zekai Kahyaoğlu’nun oğlu Tuğşad Kahyaoğlu geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanmıştı. Sonrasında ise bazı aile bireylerinde de korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Zekai Kahyaoğlu, “Gerçekten çarpıldık ailece. Dün yapılan testlerimizde anam, babam ve benim testlerimiz de maalesef pozitif çıktı. İnşallah diğer aile bireylerimize sıçramaz, bununla kalır’’ paylaşımı yapmıştı.

DUALARINIZA İHTİYACIMIZ VAR

Kahyaoğlu bugün de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak annesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığının duyurdu. Kahyaoğlu’nun paylaşımı şöyle: ‘’Evet,korktuğumuz başımıza geldi. Annemizi Seka Sevlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine yolcu etmek zorunda kaldık. Artık annemden ayrıyız. O orda,biz burdayız süreci bilinmeyen yolculukta. Asıl şimdi dualarınıza ihtiyacımız var. Ölüm hak şüphesiz ama böyle bir illetin ortasında kalmak çok zor. Allah’ım hepimizi beterinden saklasın"