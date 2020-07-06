Uzuntarla Kültür Merkezi için son viraja girildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler üretmeye devam ediyor. Kentin pek çok yerinde yapılan kültür merkezleri de bu projeler arasında yer alıyor. Konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleşmesine imkân veren bu yapılar, çeşitli kurslara da ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kültür merkezlerinden birini de Kartepe Uzuntarla İbrikdere Mahallesi’ne kazandırıyor.

KAPALI ALAN BİN 490 METREKARE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da inşaat çalışmalarının sonuna geldi. Dış cephesi tamamlanan iç cephe çalışmalarında da ince detay işleri tamamlamak için hummalı şekilde çalışan Büyükşehir ekipleri, çevre düzenleme işlerine başlıyor. Kültür merkezi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Tek katlı olarak inşa edilen kültür merkezi, toplam bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip.

ÜÇ BİRİM BİR ARADA

Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan tuvaletler yer alıyor. KO-MEK bölümünü ise spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturuyor. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve WC'ler bulunuyor. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri başladı.