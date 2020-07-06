İzmit Belediyesi'nin esnaf ve müteahhitlere olan borcu sıfırlandı

2019 yılı nisan ayında başkanlık görevini belediyenin yüklü borçlarıyla devralan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, attığı örnek tasarruf adımlarıyla bu kez alacaklı esnaf ve müteahhitlerin ödemelerinin yapılmasını sağladı. Başkan Hürriyet’in tasarruf planıyla İzmit Belediyesi, esnaf ve müteahhitlere olan borcunun tamamını bitirdi.

TASARRUF ADIMLARI İLE

Başkan Hürriyet’in tasarruf adımları ile Toplam 51 milyon 133 bin TL’lik borcun 45 milyon TL kısmını 2019 yılında ödeyen İzmit Belediyesi, kalan kısmı 2020 yılının ilk 6 ayında ödeyerek tüm borcu sildi.