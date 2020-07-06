İzmit Belediyesi'nin esnaf ve müteahhitlere olan borcu sıfırlandı

2019 yılı nisan ayında başkanlık görevini belediyenin yüklü borçlarıyla devralan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, attığı örnek tasarruf adımlarıyla bu kez alacaklı esnaf ve müteahhitlerin ödemelerinin yapılmasını sağladı. Başkan Hürriyet’in tasarruf planıyla İzmit Belediyesi, esnaf ve müteahhitlere olan borcunun tamamını bitirdi.
TASARRUF ADIMLARI İLE
Başkan Hürriyet’in tasarruf adımları ile Toplam 51 milyon 133 bin TL’lik borcun 45 milyon TL kısmını 2019 yılında ödeyen İzmit Belediyesi, kalan kısmı 2020 yılının ilk 6 ayında ödeyerek tüm borcu sildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.