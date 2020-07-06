Fethiye Caddesi'nin anket sonuçları belli oldu

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Fethiye Caddesi’nin yeniden düzenleme yarışmasının halk oylaması toplantısı için esnaflarla Fethiye Caddesi’nde bir araya gelmişti. 59 proje arasında yer alan projeden 3 eş değer proje seçilip halkın onayına sunuldu. Kocaeli Gazetesi olarak bizde okurlarımıza 'Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?' başlıklı bir anket çalışması düzenledik. Dün gece itibariyle okurlarımızın oylarıyla 23 No'lu proje 166, 37 No'lu proje 82 ve 52 No'lu proje 572 oy aldı.