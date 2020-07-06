Tarihe tanıklık eden fotoğraf 5’nci defa çekilecek

İzmit’in içerisinden gecen tren yolunun kaldırılarak Yürüyüş Yoluna çevrilmesini simgeleyen ve ilki 2000 yılında çekilen fotoğrafın 5’ncisi çekilecek. Geleneksel bir hale gelen fotoğraf çekimi her 5 yılda bir tekrarlanıyor. Genç Kocaelililer Derneği tarafından organize edilen etkinlik bu yıl 10 Temmuz Cuma günü saat 14.00’da Fevziye Camii Karşısı Yürüyüş Yolu’nda gerçekleştirilecek. Davetiye dağıtımına başlayan GKD, geleneksem tören için hazırlıklarına hız verdi.

MASKELİ FOTOĞRAF

Tarihe farklı bir boyut kazandıracak fotoğraf çekiminde bu yıl korona virüs önlemleri uygulanacak. Fotoğraf çekimi esnasında maske takılarak mesafe kurallarına uygun durulacak. GKD Başkan Umut Ongül ve yönetimi kurulu üyeleri Filiz Kayabay, Gürcan Seymen, Ayşegül Çimen Ayaz, Halil Kesikbaş, Baki Özdemir, Yunus Akyürek, Bilal Döleş, Mehmet Şişman, Serhat Kabadayı, Özkan Naz, Meryem Keskin, BaturhanÜretürk, Kerem Çolak tarafından gerçekleştirilecek olan etkinliği fotoğraf çekimi, bu defa drone ile yapılacak