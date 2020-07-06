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06 Tem 2020 - 11:36- Gündem G: 06 Tem 2020 - 11:41

KOSKEM 173 kişiyi boğulmaktan kurtardı

KOSKEM liderliğinde Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 173 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.
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Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, hayat kurtarmaya devam ediyor. Kandıra sahilleri olmak üzere 3 ilçede görev yapan cankurtaranlar hafta sonu 173 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. 

PÜR DİKKAT GÖREVDELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 101 personel 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler özellikle havaların ısınması ile birlikte yoğunluk yaşanan plajlarda pür dikkat görev yapıyor.

173 VATANDAŞ KURTARILDI

Önemli bir hizmeti yerine getiren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri hafta sonu da sahillerde görev yaptı. Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci’de 73, Kumcağız’da 57, Kerpe’de 12, Sarısu’da 2, Seyrek’te 4, Bağırganlı’da 6, Karamürsel’de 13 ve Bayramoğlu Sahili’nde 6 kişi olmak üzere toplamda 173 vatandaş da boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 62 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

7 GÜN GÖREVDELER

Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor.

06 Tem 2020 - 11:36 - Gündem

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