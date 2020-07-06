Hava durumuna dair son tahminler yayınlandı, bugün yurtta yerel yağışlar etkili olacak fakat hafta ortasında yağışların etki alanı genişleyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege’nin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa’nın kuzeydoğu çevreleri ve Eskişehir’in batısı ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize’nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA ORTASINA DİKKAT!

Tahminlere göre hafta ortasında yurdun büyük bölümünde sağanaklar etkili olacak.

SICAKLIKLAR DÜŞMÜYOR

Meteoroloji’ni tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.