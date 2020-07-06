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06 Tem 2020 - 11:55- Gündem G: 06 Tem 2020 - 12:00

Doğu Marmara’nın karpuzları Kocaeli’den gidiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Merkez Meyve ve Sebze Hali, karpuz tedarikinde Doğu Marmara’nın sevkiyat üstü haline geliyor.
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2015 yılında Başiskele ilçesine kazandırılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Merkez Meyve ve Sebze Hali’nde yaz mevsiminin gelmesi ile şu sıralar hummalı bir karpuz sevkiyatı yaşanıyor. Doğu Marmara’nın sevkiyat üstü haline gelen Meyve ve Sebze Hali’nde karpuzlar, Kocaeli geneline ve İstanbul, Sakarya, Bursa gibi çevre illere gönderiliyor.

GÜNLÜK 50 ARAÇ SERVİS YAPIYOR

Merkez Sebze ve Meyve Hali’nde her gün ortalama 50 araç ile Kocaeli ve çevre illere Karpuz servisi yapılıyor. Karpuzlar genel olarak İstanbul, Bursa ve Yalova’ya gönderiliyor. Temmuz ve ağustos ayı itibari ile yaşanan yoğunluktan dolayı karpuz sevkiyatında artış yaşanıyor.

2019 YILINDA 19 BİN 276 TON KARPUZ GELDİ

Karpuz temininde Doğu Marmara Bölgesi’nin sevkiyat üstü haline gelen Başiskele ilçesinde bulunan merkez meyve ve sebze haline, 2019 yılında günlük 53 ton, haftalık ise 371 ton karpuz girişi gerçekleşti. 2019 yılının tamamında ise toplamda 19 bin 276 ton karpuz alımı yapıldı. Hale gelen karpuzların yarısından fazlası Marmara Bölgesi’nin çeşitli illerine diğer kısmı ise il içine gönderildi.

2020’İN İLK 6 AYINDA 7 BİN 229 TON

2020 yılının ilk 6 ayında haftalık ortalama 280 ton ve günlük olarak 40 ton karpuz girişi oldu. İlk 6 aylık dönemin tamamında ise toplamda 7 bin 230 ton karpuz girişi gerçekleşti. İçerisinde bulunduğumuz 2020 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül ve diğer aylarında hale gelen ve sevk edilecek karpuz miktarının daha da fazla olması bekleniyor.

“DOĞU MARMARA’NIN KARPUZ TEMİNCİSİ OLARAK ÇALIŞIYORUZ”

Karpuzculuk mesleğini dede ve babasından devir aldığını belirten ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Merkez Meyve ve Sebze Hali’nde esnaflık yapan Murat Kılıçkap, “Biz burada vatandaşa daha iyi bir ürün ulaştırmak için gelen malı kritik edip bölümlere ayırıyoruz. Bu şekilde yaparak fiyatlandırma yapıyoruz. Halimizde karpuz işi ile uğraşan 6 esnafımız daha var. Biz burada adeta Doğu Marmara’nın Karpuz temincisi olarak çalışıyoruz. Buradan sevkiyatlarımız oluyor. Bölge deposu gibi çalışıyoruz” dedi.

“KANDIRA KARPUZUNU DA BÖLGEYE SEVK EDİYORUZ”

“Karpuz temini olarak bize yakın ve yerel bölge olarak Osmaneli, Pamukova ve Kandıra karpuzlarını tedarik ediyoruz” diyen Kılıçap, “Buralarda bizimde üretim yerlerimiz var ve buralardan gelen özellikle siyah çekirdeksiz karpuzları çevre bölgelere sevk ediyoruz. Biz bu hizmetleri yaparken de bir yapı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bize burada bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

06 Tem 2020 - 11:55 - Gündem

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