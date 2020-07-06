Pandemi sonrası ilk antrenman

Cimnastikçilerinin ve antrenörlerinin tamamının devam ettiği, 3-12 yaşlar arasında yaş ve seviye guruplarına göre alanında uzman antrenörler gözetiminde yapılan cimnastik antrenmanları ve yeni dönem kayıtları sürüyor. Tüm çalışmalarını ve Kocaeli bölgesi şubelerini İzmit Belediyesi’nin destekleriyle Yahya Kaptan tesislerinde toplayan kulüp, ekim ayında bir ilk olarak, Başiskele tesislerinde açılacak Olimpik Cimnastik salonunda gerçekleşecek Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

SİZİ BEKLİYORLAR…

Cimnastik kulübü, İzmit Belediyespor ortak projesiyle, bir yandan profesyonel cimnastikçiler yetiştirirken, bir yandan da geleceğin minik cimnastikçilerini bekliyor. Çalışmalara katılmak isteyen öğrenciler, ailelerinin kulübün iletişim numarası olan 0 (554) 803 70 72’den arayarak detaylı bilgi almasıyla deneme derslerine davet ediliyor. Deneme derslerinde çocuğun jimnastik branşını sevmesi ve sevdirilmesi sağlanıyor.

HAVUÇ AÇIKLAMA YAPTI…

Konu ile ilgili bir açıklama yapan, ilimizin başarılı gençlerinden Marmara Bil Eğitim Kurumları Kurucusu ve Kulüp Başkanı Tolga Havuç şunları söyledi: 10 yıllık tecrübemizle hiçbir dönem umudumuzu ve inancımızı kaybetmedik. Malum süreçten dolayı çalışmalarımız aksadı, öğrencilerimiz eve kapandı ve hareket alanları kısıtlandı. Çocuklarda hareketsizliklerinden dolayı psikolojik ve fiziksel problemler gözlemliyoruz. Diğer bir problem ise çağımızın en büyük kâbusu olan obezite hastalığıdır. Bu sebeple 3-12 aralığında olan tüm öğrencilerimizi cimnastik derslerimize bekliyoruz. Çalışmalarımız uzman kadrolarımız gözetiminde devam ediyor. Bir yandan yeni öğrencilerimizi yetiştirirken diğer yandan da yetişen ve yetişmekte olan sporcularımızı yeni döneme hazırlıyoruz. Ekim ayında Marmara bölgesinde ve Kocaeli’de bir ilk olma özelliği taşıyan ve Türkiye’de 2. sırada olan Olimpik cimnastik tesislerimizde düzenlenmesi planlanan Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na yoğun bir programla hazırlıklarımız devam ediyor. Her kategoride Türkiye Şampiyonluğu hedefliyoruz, kupalar Kocaeli’nde kalacak” dedi.