Körfez’de trekking keyfi

Körfez Belediyesi, sağlık çalışanlarını ve trekking tutkunlarını Körfez’in gizli güzellikleri ile buluşturdu. Nicomedia Trekking ekibinin de katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş tarihi Taşköprü’den başladı ve 20 kilometrelik parkurda devam etti. Yürüyüşe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve trekking tutkunları ile sağlık çalışanları katıldı.

O ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Kutluca Köyünde bulunan Kıyırlı Kanyon’unda daha önce gerçekleştirilen yürüyüş büyük beğeni toplamış, dağ yürüyüşü tutkunları da bölgeye büyük ilgi göstermeye başlamıştı. Yine 20 kilometrelik parkur içinde de gizli güzellikleri gören doğa severler bol bol o anı ölümsüzleştirdi.

BU GÜZELLİKLERİ HERKES GÖRMELİ

Doğa tutkunlarına yürüyüş öncesinde tarihi Taşköprü ve Körfez’in güzellikleri ile ilgili bilgi verildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Düzenlediğimiz farklı organizasyonlarla halkımızı sağlıklı yaşam için yönlendiriyor, sporu özendiriyoruz. Bugün de sağlık çalışanlarımız ve trekking tutkunlarımız ile birlikteyiz. Körfez’in bu gizli güzelliklerini herkes görmeli” dedi.