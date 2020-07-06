Kocaeli Üniversitesi’nde yemek fiyatlarına zam

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) personel ve öğrenci yemek fiyatlarına geçtiğimiz gün zam yapıldı. Söz konusu zam hakkında Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi Temsilciliği yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kocaeli Üniversitesi’nde personelin ödeyeceği yemek fiyatına yüzde 50 zam yapıldı. Öğrenciler ise şu an okulda olmasalar da üniversite açıldığında yüzde 20 zamlı yemek yiyecek. Üniversite yönetimi aynı zamanda gün içerisinde ikinci kez yemek yemek isteyenler için ikinci geçiş fiyatlarına da aynı oranda zam yaptı.

SORULARA CEVAP İSTEDİLER

Kamu kurumlarında verilen yemekhane hizmetleri kâr amaçlı değildir, personelin yemek ihtiyacının karşılanması içindir. Bu kamu kurumu bir üniversiteyse, yönetim hem personelin hem de özellikle öğrencilerin nitelikli ve sağlıklı yemek ihtiyacının mümkün olan en düşük fiyatla sağlanmasından sorumludur. Üniversite yönetimleri diğer harcama kalemlerini gözden geçirmeli, personelini ve öğrencilerini mağdur etmek yerine kamu kaynaklarının israf edilmesi politikalarına son vermelidir. Salgın döneminden hemen önce yapılan ve salgın döneminde sonuçlanan yemekhane ihalesinin sonucunda yeni firma 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yemek hizmetlerini vermeye başlamıştır. Yapılan zamların bu tarihten hemen önce ilan edilmesi elbette herkese yemekhane ihalesinde kamu yararı gözetilip gözetilmediği sorusunu sordurtmaktadır. Eğitim Sen olarak Kocaeli Üniversitesi yönetimini öncelikle bu sorulara cevap vermeye davet ediyor ve yapılan yemekhane zamlarını derhal geri çekmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz.”