Başkan Şayir, Ünlü ve Ayaz’ı ağırladı

Başkan Şayir, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İLK GÜNKÜ HEYACANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Şayir, “Halkımızın ve ilçemizin geleceği için çalışmalarımıza ilk günkü heyecanla aralıksız devam ediyoruz. 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı ile çıktığımız bu yolda halkımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Kısa sürede büyük mesafe kat ettik. Dilovası’na güzel müjdeler verdik. İnşallah sizlerinde desteği ile bu beş yıllık sürecimizin sonunda hep birlikte “Yeni Dilovası’nı” inşa edeceğiz” dedi.

ÜNLÜ VE AYAZ BAŞARILAR DİLEDİ

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Şayir’e teşekkür eden Ünlü ve Ayaz, yaptığı açıklamada “Başkan Şayir’in çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başkan Şayir, Cumhur İttifakının Belediye Başkanı bizim ortak değerimizdir. Yaptığı başarılı çalışmalar bizleri de gururlandırıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her güzel çalışmasının arkasında olacağız” diyerek Başkan Şayir’e çalışmalarında başarılar diledi.