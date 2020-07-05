Güncel koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 225 oldu. Vaka sayısı da bin 148 artarak 205 bin 758'e yükseldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, 'Bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil."