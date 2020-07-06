Körfez yeşil siyaha büründü

Körfez Belediyesi, Kocaelispor’un hak ettiği şampiyonluğa kavuşması sonrasında kenti yeşil-siyah bayraklarla donattı. Belediye binasına dev 20 metrelik bayrak asılırken, üzerinde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün, “Şampiyon Kocaelispor’a Süper Lig yolunda başarılar dilerim” mesajı yer aldı.
BAYRAKLARLA SÜSLENDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın mesajının yer aldığı bayraklarla birlikte kentin dört bir yanına Kocaelispor bayrakları asılırken, Körfez Belediyesi tarafından da belediye binasına, Sarnıç Han gibi dev projelerin dış cephelerine ve kentin en işlek noktaları bayraklarla süslendi.
TÜM İMKANLARIMIZLA YANINDAYIZ
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kocaelispor hak ettiği Süper Lig’e kavuşacağına gönülden inanıyorum. Göreve geldiğimizde her zaman Kocaelispor’un yanında olacağımızı belirttik. Tesislerimizi tüm imkanlarıyla Kocaelispor’umuzun hizmetine açtık. Eminim beklenen ve özlenen günlere de en kısa sürede kavuşacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.