Körfez’in gençlerine ödül

Alihocalar Köyü’nde bulunan Miraj Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen organizasyon da, trekkingden, okçuluğa kadar birçok farklı alanda eğlenceler yapıldı. Gün sonunda ise, yakılan kamp ateşinde şarkılar ve türküler söylendi.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ‘KÖRFEZ’

Körfez ilçesi; tarih, sanayi ve ilim kenti olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de kendine hayran bırakıyor. Köyler bölgesinde bulunan doğal kanyon, şelale ve mesire alanları ise yürüyüş tutkunlarının, kampçıların uğrak noktası haline geliyor.

10 KM YÜRÜYÜŞ

Geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına giren Körfez’in başarılı öğrencileri, Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen programla streslerini attılar. Spor antrenörlerinin eşlik ettiği programda, yürüyüş yapıldı. Öğrenciler, 10 kilometrelik parkurda, trekking keyfini hep birlikte yaşadılar.

ATICILIK VE BİNİCİLİK TECRÜBESİ EDİNDİLER

Yürüyüş parkurunun tamamlanmasının ardından, Alihocalar Köyü’nde bulunan Miraj Atlı Spor Kulübü’nde devam eden programda, Körfezli gençler profesyonel ekiplerden tarafından verilen eğitimde hem ata bindi, hem de okçuluk eğitimi aldılar.

KAMP ATEŞİ YAKILDI

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen 2 günlük programın son gününde ise, konaklama yapılan bölgede ateş yakıldı. Körfezli gençler, kamp ateşi etrafında hem sohbet etti, hem de türküler söyledi.