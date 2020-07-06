"Kıdem tazminatı hakkı gasp edilemez"

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu tarafından kıdem tazminatıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

Kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik bugüne kadar gündeme getirilen en ciddi paketle karşı karşıyayız. Bu paket emekçilerin kazanılmış hakkı olan kıdem tazminatına iki koldan birden saldırıyor. İlk saldırı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı altında kıdem tazminatı bir fona aktarılacak olması. İkinci saldırı ise 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri işçilerin belirli süreli sözleşmeler ile ihbar ve kıdem tazminatlarının ellerinden alınacak olması.

Bu taslak ile patronların 50 yıllık kıdem tazminatından kurtulma planı hayata geçirilmek isteniyor. Pandeminin iyice derinleştirdiği krizi fırsat bilen hükümet patronların cebini dolduracak ve koruyacak yollar yaratmak konusunda hız kesmiyor.

Peki bu taslağın emekçiler için anlamı nedir, bu taslak ile hangi haklar elimizden alınmak isteniyor?

1. Kıdem tazminatı emekçilerin iş güvencesidir, yıpranma tazminatlarıdır. Tazminatın fona aktarılması patronların kullanması için oluşturulmak istenen yeni bir finansal kaynak anlamına geliyor.

2. Emekçiler kendi kıdem tazminatı için prim ödemek zorunda bırakılıyor. Bu yolla patronların mali yönden kıdem tazminatı yükü hafiflerken, emekçilere ek prim yükü bindiriliyor.

3. Emekçilerin kıdem tazminatı alabilmesi türlü şartlara bağlanıyor. Bu vesileyle emekçiler mümkün olduğunca bu hakkını geç elde edebilmesi (mümkünse mezarda) ve ilgili fonun mümkün olduğunca şişmesi amaçlanıyor.

4. Emekçilerin çalıştıkları iş yeri ile kıdem tazminatı hakkı arasındaki bağ kopartılıyor. Yani patronun bir çalışanı işten çıkarabilmesinin önünde caydırıcı bir anlam ifade eden kıdem tazminatının bu özelliği tasfiye edilmiş oluyor.

5. Kıdem tazminatının emeklilikten önce kısmen kullanılmasının bağlandığı şartlar bile inşaat, gayrimenkul ve bankacılık sektörlerine yapılan bir teşvik niteliği taşıyor.

6. 25 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanların kıdem tazminatı hakkı fiilen ortadan kalkmış oluyor. Bu yaş grubundaki çalışanlar iş güvencesinden yoksun hale getiriliyor ve tamamen patronların insafına terkedilmiş oluyor.

Bugün Türkiye’nin en önemli sorunu işsizliktir, emekçilerin düşük ücretlere mahkum edilip insanca yaşama hakkı elinden alınmış olmasıdır. Kıdem tazminatı ile ilgili çözülmesi gereken bir mesele varsa o da patronların bu tazminatı fiili olarak ödememek için her türlü hukuksuz ve hileli yola başvuruyor olmasıdır.

Kıdem tazminatı hakkının fona devredilmesi ve belirli süreli sözleşmelerin önü açılması gibi türlü yollarla tasfiye edilmesi girişimlerine karşı kıdem hakkımızı savunacağız.

Eşit ,adil ve yeni bir toplumsal düzeni inşa edene kadar mücadeleye devam edeceğiz.