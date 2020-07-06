İşte zamlı alkol fiyatları

Türkiye’nin önde gelen alkollü içki üreticilerinden birinin açıkladığı yeni fiyat listesine göre 35’lik rakının ücreti 81 TL’ye 50’lik rakının ücreti 114 TL’ye, 70’lik rakının ücreti 159,5 TL’ye, 100’lük rakının ücreti 219,50 TL’ye, 150’lik rakının ücreti ise 325 TL’ye çıktı.
VİSKİ
Tanınmış bir ithal viskinin ücreti 35’lik için 105 TL’ye, 50’lik için 142 TL’ye 100’lük için 250 TL’ye 150’lik için 380 TL’ye yükseldi.
VOTKA
35’lik yerli votkanın ücreti 66,50 TL’ye, 50’liğin ücreti 84 TL’ye, 70’liğin ücreti 119 TL’ye, 100’lüğün ücreti 169 TL’ye, 150’liğin ücreti ise 239 TL’ye çıktı.
Tanınmış bir 35’lik ithal votkanın ücreti 83 TL’ye, 50’liğin ücreti 110,50 TL’ye, 70’liğin ücreti 159,50 TL’ye 100’lüğün ücreti ise 222 TL’ye çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.