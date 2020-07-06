Her şey temiz bir Gölcük için

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de haftaya temizlik işlerinin çalışması ile bismillah derken, bugün; Donanma Mahallesi ve Değirmendere Atatürk Mahallesi’nde genel temizlik çalışması başlatıldı. İlçedeki tüm mahallelerde yapılacak genel temizlik çalışmasında 55 personel görev alacak. Başkan Sezer, temizlik ekibine kolaylıklar dilerken, temiz bir Gölcük için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bir program dahilinde tüm mahallelerde çalışmaların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.

GENEL TEMİZLİK ÇALIŞMASIYLA NELER YAPILIYOR?

Genel temizlik çalışması kapsamında: “Mahallelerin tüm cadde ve sokaklarını yabani otlardan temizleniyor. Bildirim dışı atılmış olan tüm evsel ve kaba atıklar toplanıyor. Konteynerler çöp araçlarına boşaltılarak, yıkama aracı yardımıyla ilaçlı ve köpüklü su ile yıkanıp dezenfekte ediliyor. Süpürme aracı ile tüm kaldırım kenarları süpürülüyor. Konteynerlerden sorumlu ekip ile tüm hasarlı konteynerleri yerinde tamirini ve bakımını yapıyor.

Ayrıca; mıntıkacı personeller ile mahallelerin cadde ve sokaklarında süpürme işlemi gerçekleştiriliyor. Son olarak da yıkama ekibi ile tüm cadde ve sokaklar çevreye ve sağlığa zararsız dezenfektanlı su ile yıkanıyor. Mahalle muhtarları da çalışmaları yakından takip ederken, Başkan Sezer’e teşekkürlerini iletti. Bu çalışma haricinde rutin olarak yapılması gereken temizlik işleri de aksatılmadan devam edecek.