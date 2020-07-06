ÖSYM Başkanı'ndan önemli açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM AİS) mobil uygulamasında yenilik yaptıklarını belirterek, artık adayların fotoğraflarını mobil uygulama kendilerinin güncelleyebileceğini duyurdu.

Aygün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adaylarımızın başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için çalışıyoruz. Şubat ayında Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM AİS) mobil uygulamasını adaylarımızın kullanımına sunduk. Adaylarımız başvuru işlemleri başta olmak üzere tüm işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Adaylarımız için önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını kendileri güncelleyebilecekler. T.C. Kimlik Kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir."