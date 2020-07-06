Kocaeli’de 375 kilo uyuşturucu yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu’nda şüphelendiği bir aracı takibe aldı. Durdurulan temizlik malzemesi yüklü kamyonet Bölge Trafik Müdürlüğü’nün garajına çekildi. Burada Narkotik köpeği Alfa tarafından yapılan aramada aracın tavanına doğru tepki verdi. Aracın tavanında bulunan gizli bölüm açıldığında içerisinden 718 paket halinde yaklaşık 378 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değeri 4 milyon TL civarında olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu da Bölge Trafik Müdürlüğü’ne gelerek ekipleri tebrik etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.