Bu onur Şirinspor'un

2. Amatör Lig D Grubu’nda mücadele eden, oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 23 puan toplayarak ikinci sırada bulunan Şirinspor’un adı pandemi nedeni ile üst lige alınması için önerilmiş ve TFF Amatör Kurulu, Şirinspor’un da yer aldığı Kocaeli’deki 2. Amatör Lig’deki grupların ilk 2 sırasındaki takımları üst lige almıştı.

ÇOK İYİ AĞIRLADILAR

Şirinspor hem bu başarı hem de kendilerine maddi manevi destek veren Şirinsulhiye Köyü’nün 5 Nisan’da vefat eden eski muhtarı Ceyhun Gülser’in anısına bir araya geldi. Şirinsulhiye Köyü Zegan Bölgesi’ndeki organizasyonun ev sahipliğini Şirinspor Kulübü Başkanı Hasan Cebeci, yöneticiler Ali Üstün, Ahmet Üstün, Fatih Üstün, Hüseyin Üstün yaptı ve konuklarını en iyi şekilde ağırladı.

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

Şirinspor’unZegan Bölgesi’ndeki anlamlı buluşmasına KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Şirinsulhiye Mahalle Muhtarı Birol Yalvaç, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı MevlütAğra, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Genel Sekreteri İbrahim Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Şirinsulhiye’nin eniştesi Fahrettin Aslan, Kartepe sınırları içerisindeki kulüplerin mevcut ve eski başkan ile yöneticileri, Kartepe Ak Parti İlçe Yöneticisi Kayhan Baysal, Şirinsulhiye Köyü Eski Muhtarı, Doğal Hayat Turizm Koruma Derneği Başkanı ve Kocaelispor’un forveti Mervan Yiğit’in babası İrfan Yiğit, başarılı teknik direktör Ufuk Öğütveren, şampiyon futbolcular ve bölge halkı katıldı.

DURSUN YİĞİT DUA OKUDU

5 Nisan 2020’de geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybeden, Şirinspor’a maddi manevi destekleri hiçbir zaman unutulmayacak olan Ceyhun Gülser’in ailesi organizasyonun onur konukları olurken, aileye protokol tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Yenilen yemeklerin ardından İzmit Merkez Vaizi, Şirinsulhiyeli Dursun Yiğit merhum Ceyhun Gülser için dualar okurken, futbol kulübünü de elde ettiği başarıdan ötürü kutladı. Son derece duygusal anların yaşandığı etkinlikte örnek bir ev sahipliği gösteren Şirinsporlu kurmaylar kendilerini anlamlı günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiler.