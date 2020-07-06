TFF, kendin ettin kendin buldun!

2. ve 3.Ligi tam bir arapsaçına çeviren TFF, şimdi de işin içinden çıkamıyor. Zamanında karar almayan ve takımları perişan eden TFF yönetimi ve başkan Nihat Özdemir, geçtiğimiz hafta, bu liglerin oynanmayacağını açıklayarak, bir çok takımı rahatlattı, ancak Play-Off hattında kalan takımların bir üst lige çıkmak için önlerini kapanınca, bu kez bu takımlar isyan etti.

NE OLACAK HALİMİZ ?...

Hafta içi ulusal basına sık sık demeçler veren ve halen Play-Off hattında durumlarının ne olacağını sorgulayan takımlar “Bu kadar para harcadık bunlar boşa mı gidecek. Bir an önce bizi de üst liglere alsınlar” diyerek bayrak açtı. 2. ve 3.Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can da, başkan Nihat Özdemir ile yaptığı toplantılarda projesini sunmuş ve 2.Lig’in 3, 3.Lig’in 4 grup olmasını, Play-Off takımlarının yukarıya alınmasını, düşmenin de kaldırılmasını önermişti. Ancak TFF, önce bu öneriye sıcak bakmamıştı, ama şimdi onaylıyor. Henüz bu konudaki çalışmalarını bitirmedi. Birkaç gün içerisinde gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor. Komşu Sakaryaspor 2.Lig’den 1.Lig’e, Belediye Derincespor ise 3.Lig’den 2.Lig’e alınmayı bekliyor.