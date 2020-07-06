Kocaelispor’un bu kötü günlerinde gelmesinde baş sorumlu olan TFF, adeta günah çıkardı TFF’nin resmi yayın organı olan Tam Saha Dergisi’nin yeni sayısında, Kocaelispor’un kupa başarısından söz edildi. Ziraat Türkiye Kupası’nın tanıtıldığı sayfalarda, Kocaelispor’un Bursa’da kazandığı 2.Kupa zaferi de görüntülenirken, şimdiki durum da gözler önüne serildi.