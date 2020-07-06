"Ne yazık ki bana şans verilmedi"

Temslcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin 2018 yılında elde ettiği muhteşem 3.Lig şampiyonluğunun büyük pay sahiplerinden biri olan, oynadığı futbol ile Türkiye Liglerinin önemli takımlarından 1.Lig’e yükselen Samsunspor'a transfer olan Bünyamin Cesur Karataş,bu kulüple de yollarını ayırdı. Karataş yaptığı açıklamada ''Samsunspor ile olan sözleşmem sona ermiştir. Bana bu süreçte destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Samsunspor camiasına Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Aslında söylemek istediğim bir kaç cümlem daha var. Buraya büyük hayallerle geldim. Bu büyük taraftar önünde kendimi ispatlamak amacımdı, ne yazık k o şans bana verilmedi. Hakkınızı helal edin'' dedi.