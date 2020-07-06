Ligler iyi ki iptal oldu !..

TFF, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’in devam etmemesi yönündeki kararını duyurdu. Kulüplerin büyük bir bölümü kararı olumlu karşılarken, az sayıda kulübün karara tepkisi oldu. Bu karar Kocaelispor’un da işine geldi. Ağustos ayında genel kurulunu yapacak olan Yeşil Siyahlıların önünde aşması gereken çok engel var.

HOCA BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Kocaelispor yönetimi, gazetemiz baskıya girerken, dün akşam bir araya gelecekti. Toplantıdaki önemli kararların başında transfer komitesinin belirlenmesi geliyordu. Komite, öncelikli olarak iç transfer görüşmeleri yapacak ve önümüzdeki sezonun iskeleti de korunmuş olacak. Öte yandan Teknik Direktör Selahattin Dinçel konusu da masaya yatırılacaktı. Yönetim bu konuda 2’ye bölünmüş durumda. Yarım sezonluk anlaşma yapılan Dinçel’in devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

BÜYÜKAKIN’IN TAVRI ÜZÜLMEZ’DEN YANA

Ağustos’un 3. haftası olağan genel kurulunu yapacak olan Kocaelispor’da mevcut başkan Hüseyin Üzülmez’in devam edip etmeyeceği sorgulanıyor. Üzülmez’in “Kendimi iyi hissediyorum. Devam edebilirim” dediği biliniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konu ile ilgili tek yetki sahibi isim. Kulislerde Büyükakın’ın, Üzülmez’in devam etmesinden yana olduğu konuşuluyor.

KIZILYILDIZ DOSYASI

Dış transferde de hazırlıklar yavaş yavaş başladı. Kimi menajerler yöneticilerle dirsek temasına girerken, 2. Lig’de de şampiyonluk hedefleyen Kocaelispor’un dış transferde hata yapmaması gerekiyor. Kocaelispor’u yoran hususların arasında Kızılyıldız dosyası da geliyor. Mali Asbaşkan İsmail Araç’ın girişimleri ile Haziran taksiti 20 Temmuz’a kadar uzatılmıştı. 50 bin Euro’luk bu taksitin 16-17 Temmuz gibi ödenmesi bekleniyor. Dar zamanda birçok gündem maddesi ile karşı karşıya kalan Kocaelispor’da bu sürecin nasıl yönetileceği merakla bekleniyor.