Alt yapı hocaları 3 aydır maaş bekliyor

Kocaelispor’da alt yapı hocaları 3 aydır maaş alamıyor. Yeşil Siyahlı ekibin emektar hocaları, A takıma her sezon en az 3-4 yıldız adayı futbolcu taşımasına rağmen, maaş alamadığı için mağdur oldu. Yönetim kurulunun bu konuya hemen el atması istenirken, personelin de 2 maaş alacağı var.