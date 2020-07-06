Kırkpınar eylül ayında

Kırkpınar için beklenen karar alındı ancak resmileşmedi. Buna göre güreşlerin eylül ayında yapılması bekleniyor. Burada da önemli 4-5 boyun yapılacağı, küçüklerin riske atılmayacağı öğrenildi. Kırkpınar ağası körfezli iş insanı Seyfettin Selim de, güreşlerin yapılmasını istediğini açık açık söyleyerek sorumluluktan kaçmadı.