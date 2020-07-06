Karaman ve Üzülmez direniyor, Bülent Uygun bıraktı

Kocaelili teknik adam, Süper Lig’deki düşme mücadelesi veren iki takımı kurtarmaya çabalıyor. Ankaragücü’nün Kartepeli hocası İbrahim Üzülmez ile Malatya’nın İhsaniyeli hocası Hikmet Karaman, takımlarını ligde tutmaya çabalıyor. Denizlispor’un yarı Kocaelili yarı Sakaryalı teknik adamı, Kocaelispor’da yıldız olan Bülent Uygun ise istifa etti ve yerine yine eski Kocaelisporlu olan Denizlili Levent Kartop getirildi.