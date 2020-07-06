‘Aşıklar Tepesi Başdeğirmen Tesisleri’ yepyeni yüzüyle hizmetinizde

Karamürsel bölgesinin en güzel manzaralarından birine sahip Osmangazi Köprüsü ve Körfez manzaralarından ‘Aşıklar Tepesi Başdeğirmen Tesisleri’ 4 bin metrekare alan üzerine, 250 metrekare kapalı kafe, 250 metre kare açık kafe, 350 metrekare kapalı restoran, 700 metrekare açık restoran seyir terasları, yürüyüş yolları pergolalar, kamelyalar, çocuk oyun parkları otopark alanı ile hizmet vermeye başladı.

“EŞSİZ DOĞA, EŞSİZ LEZZETLER”

Uzun yıllar başarıyla ‘Başdeğirmen Alabalık Konaklama Tesisleri’ işletmeciliği yapan, şimdi de baştan sona yenilenen konseptiyle ‘Aşıklar Tepesi Başdeğirmen Tesisleri’nin restoran ve kafe işletmeciliğini alan baba Mustafa Baş, oğulları Cihan Baş ve Cüneyt Baş misafirlerini ağırlamaya başladı. Sessiz ve doğa ile iç içe bir projede bulunarak hizmet verdiğini belirten baba Mustafa Baş, “Tesisimiz eşsiz manzaraya sahip. Körfezi farklı bir açıdan görmenizi sağlayacak, sizi alıp başka yerlere götürecek olan işletmede et, köfte ve tavuk ızgara çeşitleri, yeme fırsatı da bulabileceksiniz” şeklinde konuştu.

“DÜĞÜN, NİŞAN, KINA ORGANİZASYONLARI”

İşletmeci Baş, “25 çeşitten oluşan serpme kahvaltı damağınızda unutulmayacak bir tat bırakacak. İzmit Körfezi’nde eşsiz manzarasında hem yemeğinizi yiyebilecek hem de sıcak çayınızı kahvenizi yudumlayabileceksiniz. İşletmede düğün, nişan, kına olmak üzere belki de hiçbir yerde göremeyeceğiniz sürprizler de sizi hayran bırakacak. Çocuklarınız oyun parkında gönül rahatlığı ile oynarken siz çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Hadi bu hafta sonu ailenize ve kendinize zaman ayırın gelin. Tesiste kafe sabah 09.00 açılıp 00.00’te kapanıyor, restoran sabah 09.00’da açılıp akşam 22.00’de kapanıyor” dedi.