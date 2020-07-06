Yeşim’in maskeleri ilk kez Özdilek’te satışta

Yeşim Tekstil, koronavirüs salgınına yönelik YSMGUARD markası ile ürettiği kumaş maskelerin, yurt içindeki satışına başladı. Yeşim, ilk olarak Türkiye’nin önde gelen perakende markalarından biri olan Özdilek’le işbirliği yaparak ürünlerini kendi markasıyla pazara sundu. 50 yıkamaya kadar tekrar kullanılabilir olmasından dolayı sürdürülebilir özelliğiyle de öne çıkan maskeler, antibakteriyel ve antiviral yapısıyla virüse karşı yüzde 99,94’e kadar etkili.

“1 MİLYONA YAKIN SATIŞ”

Bugüne dek iç ve dış piyasada 1 milyona yakın maske satışı gerçekleştirdiklerini belirten Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, kendi markalarıyla satış yaptıkları iç piyasadaki satış kanallarından birinin Özdilek mağazaları olduğunu söyledi. Şankaya, “Yurt içinde ilk olarak kendi markamız olan YSMGUARD ile Özdilek’e ait 18 departman mağaza, 7 hipermarket ve 100 ev tekstili mağazası üzerinden satışa sunduk” dedi.