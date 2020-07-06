Niğdeliler’de Bozok güven tazeledi

Kocaeli Niğdeliler Derneği 10’uncu Olağan Kongresi'ni İzmit'teki dernek binasında gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Cumalı Bozok'un hazırlamış olduğu liste ile gidilen seçimlerde Bozok yeniden başkan seçildi. Dernek başkanı Bozok; kongreye katılan herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Elinden gelen hizmetin en güzelini yapmak için oluşturmuş olduğu yeni ekiple gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.
CUMALİ BOZOK'UN YÖNETİMİ
Cumali Bozok
İsmet Açıkgöz
Ender Özdoğan
Yasin Yılmaz
Göksel Özbinar
Tahsin Önal
İbrahim Gürel
Nuri Çelenkoğlu
İskender Çankaya
İlker Günör
Zekeriya Açıkgöz
Asım Beyazıt
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.