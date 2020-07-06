Niğdeliler’de Bozok güven tazeledi

Kocaeli Niğdeliler Derneği 10’uncu Olağan Kongresi'ni İzmit'teki dernek binasında gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Cumalı Bozok'un hazırlamış olduğu liste ile gidilen seçimlerde Bozok yeniden başkan seçildi. Dernek başkanı Bozok; kongreye katılan herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Elinden gelen hizmetin en güzelini yapmak için oluşturmuş olduğu yeni ekiple gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

CUMALİ BOZOK'UN YÖNETİMİ

Cumali Bozok

İsmet Açıkgöz

Ender Özdoğan

Yasin Yılmaz

Göksel Özbinar

Tahsin Önal

İbrahim Gürel

Nuri Çelenkoğlu

İskender Çankaya

İlker Günör

Zekeriya Açıkgöz

Asım Beyazıt