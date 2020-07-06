Gebze’ye Kuyumcular Çarşısı müjdesi

Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Kuyumcular Çarşısı'yla ilgili müjde verdi. Büyükgöz, Metro projesiyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu bölgeye kuyumcular çarşısı inşa edileceğini söylerken projeyle ilgili bilgi verdi. Büyükgözaçıklamasında, "Cumhuriyet Meydanı’nın altında Kuyumcular Çarşısı yapacağız. Eski adliye binamızı gençliğin yeni merkezi haline getireceğiz. Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallelerinde tapu ve imar sorunu tamamen çözdük ve şu ana kadar 1435 vatandaşımız tapularını aldı, almaya devam ediyor” dedi.

“MAKİNE İKMAL TERMİNALİ KURACAĞIZ”

Devamında Büyükgöz, “Doğalgaz konusunda ise Hürriyet ve Yavuz Selim’in bir bölümüne doğalgazı götürdük. Eski mezbaha olarak bilinen yere makine ikmal terminali kuracağız. Onun hemen yanına da 18 kırsal mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza hizmet verecek otobüs terminali kuracağız. Kirazpınar sosyal tesis ve semt pazarını inşa edeceğiz. Gebze’de binlerce sera var, köylerimizde 29 bin büyükbaş hayvan besiciliği yapılıyor. Gebze’de üretilen organik ürünlerin Gebze halkıyla buluşması için çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerine yer verdi.