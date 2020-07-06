AKP’li Yönetici Akbulak’tan genç girişimci Aşar’a ziyaret

Körfez Yarımca'da bulunan MTM Yapı Denetim Firması'nın Sahibi genç girişimci iş kadını Ayşe Hacet Aşar'ı ziyaret eden AKP Kocaeli İl Yöneticisi Ertekin Akbulak, bir süre genç girişimci Aşar ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Ayşe Hacet Aşar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendisini ziyarete gelen yöneticiye teşekkür etti.