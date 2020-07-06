Safir Koleji'nden Mehmet Irak'a ziyaret

Safir Koleji Kocaeli Kampüs Müdürü Mehmet Çuhadar, Körfez'in tanınmış simalarından olan ve AKP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Irak'ı, yeni açmış olduğu oto galeri hizmetleri veren işyerinde ziyaret etti. Ziyarette Çuhadar, Irak’a 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Irak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.